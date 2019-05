El Girona i el Lloret continuen vius en la pugna per evitar baixar

El Girona va aconseguir una victòria molt important en la seva lluita per la permanència, i ho va fer davant el Calafell (5-1), equip a qui recupera l' average i es queda tres punts per sobre dels gironins a falta de dues jornades per acabar la Lliga. Un resultat que fa que els d'Enric Torner no surtin del descens després de les victòries del Vendrell i l'Alcobendas. El Citylift Girona és a dos punts de la permanència.



El Lloret va sumar un empat insuficient a casa davant el Voltregà (1-1) per poder sortir de la zona de descens. Els locals es van avançar just començar el segon temps, però els visitants van reaccionar ràpid. D'aquesta manera, els lloretencs se situen a tres punts de la permanència.