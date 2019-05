L'Eibar xoca amb Messi

L'Eibar s'ha topat dues vegades amb Leo Messi en el seu intent de guanyar per primera vegada en la seva història el Barcelona.

I és que l'argentí ha remuntat en dos minuts el primer gol de Cucurella, i encara que els locals han aconseguit empatar, no han tingut prou força per marcar el tercer, encara que han aconseguit sumar per primera vegada contra els blaugranes en Ipurua.

El partit ha començat intens, amb un regal defensiu de l'Eibar que no ha sabut aprofitar el Barcelona, i amb una clara ocasió per als locals amb un xut de Charles que ha tallat Cillesen, tot això abans que es complissin els primers cinc minuts de joc.

L'Eibar no volia permetre que el seu rival tingués el control del joc, i l'alta pressió local convertia el partit en molt entretingut per a l'espectador, amb un Eibar més intens en el primer tram del partit, en què ha gaudit de diversos serveis de córner i centres a favor que no han arribar a bon port.

El campió de Lliga amb prou feines tenia la pilota, i eren els de Mendilibar els que manaven amb el cuir, contra un Barcelona al qual li costava trencar les línies de pressió dels armers.

Finalment, tanta arribada ha tingut premi amb gol, curiosament de Cucurella, que ha disparat des de l'esquerra per batre un Cillesen que podria haver fet alguna cosa més per evitar el primer gol de l'Eibar en la seva història al Barcelona a Ipurua.

Un gol que feia justícia al vist en el primer quart de partit, i que obligava a reaccionar l'equip de Valverde.

En qualsevol cas, per Ipurua rodava amb samarreta rosa un tal Messi, que no ha desaprofitat la seva primera ocasió del partit per batre amb classe Dmitrivic, i tampoc la segona, ja que l'astre argentí ha silenciat dues vegades Ipurua donant la volta al marcador en tres minuts quan el seu equip no mereixia anar pel davant al lluminós.

Els armers estaven quallant un partit perfecte, però el 10 dels visitants desmunta qualsevol tàctica rival, i ho tornava a demostrar a Eibar.

Els de Mendilibar han semblat acusar el cop en l'últim tram de la primera meitat, i han quedat una mica anestesiats davant els gols del crac argentí.

Però ha aparegut un altre argentí, De Blasis, per anotar un dels gols de la jornada, després de veure avançat Cillesen i empalmar una voleia des de 30 metres que ha igualat la contesa i deixava el partit molt obert per a la segona meitat.

La segona meitat ha arrencat amb la mateixa intensitat per part dels armers, encara que semblava que el Barcelona volia tenir més possessió de pilota per evitar ensurts.

Això sí, Cillesen ha evitat el tercer de l'Eibar als 6 minuts de la represa, en treure amb mestria un remat pròxim d'Enrich que ha arribat a aixecar alguns espectadors del seu seient cantant un gol que al final no ha estat.

El partit ha entrat en uns minuts de tranquil·litat en les àrees, si bé seguia manant el conjunt local sobre la gespa d'Ipurua.

Piqué i Malcom han pogut avançar el Barcelona, però Dmitrovic i la falta d'encert visitant han evitat qualsevol moviment al marcador.

Tots dos entrenadors han mogut els bancs dels acusats per intentar desequilibrar el marcador, encara que els canvis de Mendilibar semblaven més dirigits a anar pel partit contra un Valverde que semblava tenir ja el cap a la final de Copa.

El xoc ha entrat en uns minuts de menys intensitat i, encara que l'Eibar seguia buscant la seva primera victòria contra el Barcelona, no trobava la forma de trencar una línia defensiva comandada de manera excel·lent per Piqué.

Tota la tensió, la força i la intensitat de la primera hora ha semblat anar diluint-se al tram final, com si tots dos equip haguessin decidit donar-se una treva, encara que Cucurella ha perdonat l'imperdonable a falta de deu minuts, en el que podia haver estat el seu segon gol davant el que és el seu club.

Els últims minuts no han tingut massa història, i tots dos equips semblaven conformar-se amb tancar la temporada amb un empat en un partit molt entretingut a la primera part, però ha baixat en intensitat i en joc en el segon acte.



Fitxa tècnica



2 - Eibar: Dmitrovic; De Blasis, Oliveira, Ramis (Sergio Álvarez, min. 76), Coet; Escalante, Jordán; Orellana, Enrich (Kike García, min. 65), Cucurella; Charles (Cardona, min. 84).

2 - Barcelona: Cillesen; Semedo (Wagé, min. 46), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arturo Vidal, Busquets (Aleñá, min. 64), Rakitik; Sergi Roberto, Messi, Malcom (Carles Pérez, min. 72).

Gols: 1-0, min. 19, Cucurella, 1-1, min. 30, Messi. 1-2, min. 32, Messi. 2-2, min. 44, De Blasis

Àrbitre: Munuera Montero. Ha amonestat per l'Eibar Ramis, De Blasis, Cote, Ecalante i pel Barcelona Jordi Alba Incidencias: 5111 espectadors a Ipurua.

Incidències: partit de l'última jornada de LaLIga Santander, disputat a l'estadi d'Ipurúa