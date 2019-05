El Llagostera busca confirmar el primer lloc amb una victòria contra l'Ascó

El premi a la constància i l'eficàcia que ha tingut el Llagostera durant tota la temporada 2018-19 va arribar setmanes enrere en confirmar la seva participació al play-off d'ascens. Els homes d'Oriol Alsina tenen aquest migdia un repte il·lusionant davant l'Ascó (12 h) en l'últim partit de Lliga, que els podria coronar com a millor equip de Tercera Divisió.

«Arribem amb moltes ganes al partit. Només desitgem lluitar i competir com mai per endur-nos el premi gran. Potser tindrem més nervis que normalment pel que ens estem jugant i perquè no tenim marge d'error, però anirem a totes», assegurava el tècnic. L'Ascó és l'únic rival que ha guanyat els llagosterencs per més d'un gol: «serà un duel d'extrema dificultat. Tenen l'avantatge que competiran sense cap mena de pressió perquè no es juguen res. A banda d'això, tenen molt bones individualitats i, fins i tot, jugadors de Segona B». A l'Ascó, hi ha dos jugadors cedits del Llagostera B, Adrià Parra i Ousman Touray, a més de l'exjugador Felipe González.

Com sempre, els d'Alsina comptaran amb el suport de la seva afició: «Sempre ens acompanya i aquesta vegada seran més que mai».