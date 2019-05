Marc Márquez iguala a Le Mans les «poles» de Rossi

Maverick Viñales (Yamaha) partirà aquest migdia (14 h) des de l'onzena posició del Gran Premi de França de MotoGP, que se celebra al circuit de Le Mans. El pilot gironí, que havia quedat entre els primers classificats en els entrenaments lliures, va tenir un mal dia a l'hora de la veritat. Va ser Marc Márquez (Repsol Honda) qui va aconseguir la pole, tercera de la temporada, en una sessió de qualificació en què es va imposar a l'empenta de les Ducati, que van col·locar tres de les seves motos entre les quatre primeres posicions.

D'aquesta manera, el de Cervera aconsegueix igualar les 55 poles aconseguides fins al moment per l'italià Valentino Rossi (Yamaha) en la categoria reina, i només li queda per davant Mick Doohan. A més, el pilot d'Honda ja suma un total de 88 en el Campionat del món de Motociclisme.

Tot això després d'una sessió en què el líder del Mundial es va reposar a una caiguda en el revolt 6, que no li va impedir marcar el millor crono de la sessió, establert durant el primer tram de la Q2. La primera línia la completaran l'italià Danilo Petrucci (Ducati) i l'australià Jack Miller (Ducati), segon i tercer, respectivament.

Així, les Ducati van evidenciar les seves bones sensacions a Le Mans colant tres de les motos en el Top 4 de la segona tanda de la sessió de qualificació, ja que Andrea Dovizioso arrencarà quart.

Per altra banda, Jorge Lorenzo (Repsol Honda) iniciarà la prova vuitè, just per davant d'Aleix Espargaró (Aprilia), i Maverick Viñales (Yamaha) sortirà onzè, al costat d'un Pol Espargaró (KTM) que va caure al mateix revolt que Márquez i no va poder marcar temps.



Albert Arenas, setzè en Moto3

Albert Arenas partirà des de la setzena posició en la categoria de Moto3, quedant a 1 segon i 312 centècimes de John Mcphee, qui va marcar la pole. Mentrestant, en Moto2 va ser Jorge Navarro el més ràpid en la jornada de qualificació.