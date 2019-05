Márquez, una nova victòria d'autoritat

El pilot català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha aconseguit una nova victòria d'autoritat, la tercera en el que va de temporada, en imposar-se en solitari al Gran Premi de França de Moto GP que s'ha disputat al circuit Bugatti de Le Mans pel davant dels italians Andrea Dovizioso i Danilo Petrucci, pilots oficials de Ducati.

Márquez, que augmenta el seu avantatge en la classificació provisional del mundial, li ha donat així la victòria número tres-cents al fabricant japonès Honda en la història de la categoria reina del motociclisme i iguala a 47 amb Jorge Lorenzo en nombre de victòries en Moto GP.

La prova ha començat amb la sorprenent caiguda en la volta d'escalfament de Joan Mir (Suzuki GSX RR) i el txec Karel Abraham (Ducati Desmosedici GP18), qui ha tocat el fre davanter de la seva moto, ha bloquejat la roda i se n'ha anat a terra i, en un moviment instintiu, Mir ha fer el mateix i ha acabat d'idèntica manera, per terra, no obstant això han tornat corrent als seus tallers i han sortit a pista en última posició amb la segona moto per fer tots dos el màxim de quilòmetres possibles.

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) s'ha vist sorprès en la sortida per l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19), però l'espanyol li ho ha tornat diverses vegades durant la primera volta, que ja ha comandat aquell gir i, a partir d'aquell moment intentar marcar el seu consistent ritme d'entrenaments per anar-se'n de la resta.

Entre els seus rivals, no hi ha hagut massa canvis en la sortida, llevat que l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) que sortia cinquè, ha recuperat una posició en avançar al seu compatriota Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), i Pol Espargaró (KTM RC 16), que sortia dotzè i a la segona volta ja estava en una espectacular cinquena plaça, després del rebuf de Petrucci, que ha perdut tres posicions a favor de Rossi i el seu company d'equip Andrea Dovizioso.

Márquez i Miller, a ritme de volta ràpida de tots dos en el tercer gir, han aconseguit uns metres d'avantatge sobre el duo italià, Dovizioso/Rossi, que encapçalaven un grup format també per Danilo Petrucci, Pol Espargaró, Jorge Lorenzo, Franco Morbidelli i Cal Crutchlow.

L'australià Jack Miller encara ha tingut arrestos per avançar el de Repsol Honda al revolt dos al principi de la cinquena volta i tots dos s'han embrancat en una sèrie d'avançaments entre ells que l'única cosa que han afavorit ha estat que Rossi i Dovizioso s'"enganxessin" a la sisena volta, amb Pol Espargaró en una espectacular cinquena posició.

Però Marc Márquez ha sabut "temperar els nervis" i ha esperat el moment per recuperar la primera posició i "pressionar" unes dècimes de segon per intentar escapar-se de la resta a poc a poc, dècima a dècima, com ja va fer al circuit de Jerez de la Frontera.

Amb Márquez líder i volta ràpida en l'onzè gir, darrera d'ell estaven Miller i Dovizioso, amb Rossi "aguantant" en la quarta posició els atacs de Petrucci, mentre Pol Espargaró estava al capdavant d'un trio format també per Franco Morbidelli i Cal Crutchlow, amb Jorge Lorenzo en la novena plaça.

Aleshores, Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18) s'ha hagut de retirar amb la cadena de la transmissió secundària de la seva moto trencada. La carrera havia perdut ja cinc protagonistes, ja que Karel Abraham ha vist bandera negra - eliminació -, per tornar a pista just abans que passés el líder de la mateixa, quan havia de fer-ho després per perdre una volta, cosa que si que ha fet Joan Mir.

Volta rera volta l'avantatge de Marc Márquez s'ha anat consolidant, sense que hi hagués canvis en les posicions dels seus perseguidors, llevat en el cas de l'ídol local Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Quartararo ha tardat en reaccionar però quan ho ha fet ha començat a remuntar per avançar Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) - que ha caigut en la dinovena volta -, Alex Rins (Suzuki GSX RR) i fins a Jorge Lorenzo, abans de completar la distància de carrera, en la qual també ha marcat la volta ràpida en el seu vintè gir, amb 1:32.355, per ser vuitè.

La cinquena plaça ha estat per a Valentino Rossi, pel davant de Pol Espargaró, amb Alex Rins desè i després d'ell, Alex Rins, Jorge Lorenzo i Aleix Espargaró. Mir, que ha caigut en la volta d'escalfament, ha estat a punt de sumar un "puntet", però ha conclòs setzè la prova francesa.



Maverick abandona després d'una caiguda a la setena volta



Ha decebut l'alt-empordanès Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que no ha pogut remuntar cap posició en la sortida, com tampoc Alex Rins (Suzuki GSX RR), que s'han mantingut molt enrere en la classificació des dels primers minuts de carrera, sense donar la sensació que poguessin millorar massa al llarg de la mateixa.

De fet en la setena volta Maverick Viñales ha acabat per terra en ser envestit per la moto de Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP18), que rodava just després d'ell, sense que cap dels dos pogués continuar.