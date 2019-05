La pluja ajorna fins avui les semifinals de l'ITF de La Bisbal

La sisena jornada de competició al IV Torneig Internacional de Tennis Femení Solgironès de La Bisbal va quedar marcada per la pluja. La primera semifinal que enfrontava la xinesa Xiyu Wang i la georgiana Ekaterine Gorgodze es va suspendre a mig segon set. La segona, la que protagonitzava la gironina Paula Badosa contra Dalma Galfi, ja no va ni començar. Aquests incidents van obligar a modificar la previsió per avui. A les 9.45 s'acabarà la primera semifinal i, tot seguit, a les 10.45 es jugarà la segona. La final passarà a jugar-se a les cinc de la tarda.

Abans que el duel quedés ajornat per la pluja, en la primera semifinal, Gorgodze s'havia endut el primer set per 6/2. Wang va recuperar la confiança i dominava el segon per 5/2 quan va aparèixer la pluja que va acabar fent la guitza a la jornada.