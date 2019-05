El Sarrià celebra l'ascens a Divisió d'Honor Plata (31-22)

Festa grossa la que es viu a Sarrià i Avilés, la ciutat asturiana on l'equip de Pere Coll ha celebrat aquest matí el seu històric ascens a la Divisió d'Honor Plata, la segona categoria de l'handbol espanyol. Els gironins han completat una fase d'ascens impecable, guanyant els seus tres partits, avui 31-22 contra el Calvo Xíria, i assolint l'objectiu per la porta gran. Al final del partit l' alegria s'ha desfermat a Avilés i a Sarrià, on els seguidors que no han pogut viatjar a Astúries seguien el partit en una pantalla gegant.

Com en tots els partits d'aquesta fase el Sarrià sempre ha anat manant. La primera estrebada l'ha feta al tram final de la primera part, amb una gran actuació del porter Guitart. Al descans els de Pere Coll guanyaven 16-12. El Sarrià ha seguit manant a la represa i ha sentenciat a deu minuts del final situant-se cinc gols per sobre. El Calvo Xíria ha acabat baixant els braços i el Sarrià ha acabat guanyant de nou.

La temporada que ve, per tant, hi haurà derbi gironí de Plata. El Sarrià estrenarà categoria i el Bordils hi viurà la seva setena temporada consecutiva. A més aquest curs el Banyoles ha assolit l'ascens a Primera Nacional, evidenciant el dolç moment de l'handbol gironí. El Sarrià havia pujat a Plata el 2011 en la fase disputada a Palau però hi va renunciar per temes econòmics. Ara ha aconseguit de nou l'èxit i farà el salt amb tota l'ambició del món.