Definits els equips del «play off» d'ascens a Segona A

Fuenlabrada, Racing, Atlètic Balears i Recreativo lluitaran per les dues primeres places per pujar a Segona Divisió A després d'acabar campions del seu grup a Segona B. Els líders de cada grup tenen dret a jugar una eliminatòria directe per l'ascens, i els dos perdedors són repescats per les següents dues eliminatòries. Racing i Atlètic Balears ja tenien assegurada la primera plaça abans de disputar-se l'última jornada, mentre que el Fuenlabrada i Recreativo encara no s'havien proclamat campions del seu grup, però ahir no van fallar i els dos van guanyar. Les eliminatòries entre aquests quatre conjunts es disputaran els dos propers caps de setmana, i avui coneixerem els emparellaments.

Avui també coneixerem les eliminatòries dels altres equips que han quedat segons, tercers i quarts de cada grup. Aquests hauran de superar tres fases a anada i tornada per tenir la possiblitat de pujar a la segona màxima divisió del futbol estatal.

El Fuenlabrada va fer campió del grup 1 i jugarà l'eliminatòria directe. Mentrestant la Ponferradina, i els filials d'Atlètic i Madrid jugaran les altres tres fases. Els quatre equips ja estaven classificats entre els quatre primers, però encara hi havia emoció per veure qui aconseguiria la primera plaça, sí Fuenlabrada, Ponferradina o Atlètic B. Els de Baldomero Hermoso van guanyar el seu partit i es van assegurar el primer lloc.

En el grup 2 estava tot dat i beneït en la jornada d'ahir. El Racing ja era líder des de feia tres setmanes tot i que només han guanyat dos partits dels últims deu. També es van classificar per la fase d'ascens Logroñes, Mirandés i Barakaldo.

L'Atlètic Balears ja s'havia proclamat campió la passada jornada del grup 3, però encara quedava per decidir qui acompanyaria els mallorquins en el play off. L'Hércules i Vila-real B ja tenien la segona i la tercera plaça assegurada, mentre que Espanyol B i Cornellà es disputaven el quart lloc. El filial blanc-i-blau, que defensava la quarta posició, no va passar de l'empat al camp del filial del València (1-1), mentre que el Cornellà es va imposar al Terol (2-0) i va superar el seu rival a la classificació.

En el grup 4, al Recreativo li bastava un empat davant el Villanovense per assegurar-se la primera posició i va guanyar 1-0. Per tant, la victòria del Cartagena a casa davant el Linense (1-0) no li va valer per a res. Melilla, tercer, i Badajoz, quart, van perdre els seus respectius partits, però ja estaven classificats per a la fase d'ascens.