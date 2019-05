El GEiEG Uni, subcampió de Copa Catalunya

El segon equip de l'Uni, el Citylift GEiEG Uni, lluitarà el primer cap de setmana de juny per pujar a Lliga Femenina-2 amb l'aval d'haver acabat subcampió de Copa Catalunya i quedar-se a només tres punts de donar la sorpresa contra el principal aspirant a l'ascens: Viladecans (56-53). L'equip entrenat per Joan Pau Torralba, que dissabte en les semifinals havia eliminat l'Almeda, no va perdre mai la cara al partit, tot i que les barcelonines van arribar a tenir un màxim avantatge de 12 punts. Amb la pivot Vanesa González com a jugadora més encertada, 12 punts i 11 rebots, el GEiEG Uni va tenir opcions de victòria fins als darrers instants de partit. Les gironines, Viladecans i dos equips balears es disputaran l'ascens a Lliga Femenina-2.