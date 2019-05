L'Eibar no pot superar Leo Messi

L'Eibar va topar dues vegades amb Leo Messi en el seu intent de guanyar per primera vegada en la seva història el Barcelona. I és que l'argentí va remuntar en dos minuts el primer gol de Cucurella, i encara que els locals van aconseguir empatar, no van tenir prou força per marcar el tercer, però van aconseguir sumar per primera vegada contra els blaugranes a Ipurua. La notícia més negativa la va protagonitzar Semedo, que ha passat la nit a un hospital de Bilbao en observació, per una contusió cranial. Avui, si no hi ha cap imprevist, rebrà l'alta i tornarà a Barcelona. El futbolista va ser substituït al descans, aparentment sense problemes.

L'Eibar no volia permetre que el seu rival tingués el control del joc, i l'alta pressió convertia el partit en molt entretingut per a l'espectador, amb un conjunt local més intens en el primer tram, en què va gaudir de diversos serveis de córner i centrades a favor que no van arribar a bon port.

El campió de Lliga amb prou feines tenia la pilota, i eren els de Mendilibar els que manaven amb el cuir, contra un Barcelona al qual li costava trencar les línies de pressió dels locals.

Finalment, tanta arribada va tenir premi amb gol, curiosament de Cucurella, que va disparar des de l'esquerra per batre un Cillesen que podria haver fet alguna cosa més per evitar el primer gol de l'Eibar en la seva història al Barcelona a Ipurua. Un gol que feia justícia al vist en el primer quart de partit, i que obligava a reaccionar l'equip de Valverde.



L'efecte Messi

En qualsevol cas, per Ipurua hi havia amb samarreta rosa un tal Messi, que no va desaprofitar la seva primera ocasió del partit per batre amb classe Dmitrovic, i tampoc la segona, ja que l'astre argentí va silenciar dues vegades Ipurua donant la volta al marcador en tres minuts quan el seu equip no mereixia anar per davant al marcador. Els guispuscoans estaven realitzant un partit perfecte, però el 10 dels visitants desmunta qualsevol tàctica rival, i ho tornava a demostrar a Eibar.

Els de Mendilibar van semblar acusar el cop en l'últim tram de la primera meitat, i van quedar una mica anestesiats davant els gols del crac argentí. Però va aparèixer un altre argentí, De Blasis, per anotar un dels gols de la jornada, després de veure avançat Cillesen i empalmar un xutàs des de 30 metres que va igualar el duel i deixava el partit molt obert per a la segona meitat.

A la segona part, Cillesen va evitar el tercer als 6 minuts, en treure amb reflexos un remat pròxim d'Enrich que va arribar a aixecar alguns espectadors del seu seient que cantaven un gol que al final no va ser real. Com Cucurella, que va fallar un gol claríssim mentre el Barça pensava en la Copa.