El Llagostera B guanya a Lloret i manté la categoria matemàticament

El Llagostera B es va imposar al Lloret i fer un pas definitiu per assolir la permanència. El filial blaugrana, conscient del que es jugava, va sortir pel partit. Crespo, de xut creuat a centrada de Fàbregas va fer el primer. La reacció del Lloret no va trigar a arribar i Velis feia l'empat poc abans del descans. A la represa el Llagostera ho va continuar intentant. El premi va arribar gràcies a Juvanteny, després que el seu xut fos desviat per un rival.