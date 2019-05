El Llagostera s'enfrontarà al Portugalete en la promoció d'ascens a Segona B

El Portugalete, campió del grup basc de Tercera divisió, és el rival que haurà de superar el Llagostera per tornar a Segona B per la via directa. Així ho ha determinat el sorteig d'aquesta tarda a la seu de la Federació Espanyola, a Las Rozas, on la bola dels blaugranes ha sortit en la setena eliminatòria.

Els bascos han sigut campions amb molta solvència, sumant 86 punts en 38 jornades gràcies a 26 victòries, 8 empats i només 4 derrotes. Han marcat 65 gols i n'han encaixat 21. Han tret vuit punts de marge al segon classificat, el Sestao River. El rival es va fundar el 1909 i ha jugat dues temporades a Segona B, els cursos 2005/06 i 2015/16.

El Portugalete juga els seus partits a l'estadi La Florida, de gespa artificial, i amb capacitat per a 5.000 espectadors. El seu tècnic és Ezequiel Loza, que ja havia dirigit el club en una etapa anterior, i que havia sigut director del futbol base del Racing abans de tornar a l'entitat.

Els emparellaments de l'eliminatòria d'ascens directe a Segona B són aquests:

- Ieclà-Escobedo

- Zamora-Haro

- Racing Ferrol-Jaén

- Cadis B-Osasuna B

- Lealtad-Getafe B

- Tamaraceite-Peña Deportiva

- LLAGOSTERA-Portugalete

- Socuéllamos-Mérida

- Tarazona-Oriola