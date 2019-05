Paula Badosa es queda fora de la final del torneig ITF de La Bisbal

La xinesa Xiyu Wang i l'hongaresa Dalma Galfi jugaran aquest matí la final del Torneig Internacional de Tennis Femení Sol Gironès després que ahir, en una jornada marcada per la pluja i les constants interrupcions, Galfi deixés fora de la lluita pel títol la gironina Paula Badosa. Davant de més de 1.000 espectadors, Paula Badosa i Dalma Galfi van jugar un partit molt igualat que es va acabar decantant del costat de l'hongaresa en el tie break del tercer set: 4/6 6/2 i 7/6 (5).

El dia va començar amb la represa de l'únic partit que es va poder jugar dissabte, la semifinal que enfrontava a la xinesa Xiyu Wang i la georgiana Ekaterine Gorgodze amb el marcador, abans de l'aturada per la pluja, de 2/6 i 5/2. Les jugadores, però, només van poder jugar un joc per culpa de la nova aparició de la plujada. El partit va tornar a començar a mig matí i llavors Wang va acabar de decantar el segon set (6/3). En el tercer set, molt igualat, la victòria no es va decidir fins al tie break, que va caure de la mà de la xinesa per 7 a 2.

Just en acabar la primera semifinal, Paula Badosa i Dalma Galfi van tornar a la pista per jugar la segona semifinal, però no van poder ni acabar d'escalfar que la pluja va tornar a caure. El partit no va poder tornar a començar fins a les sis de la tarda. Llavors va ser quan es va acabar decantant del costat de Galfi per 4/6, 6/2 i 7/6 (5).