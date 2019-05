El Peralada certifica el descens

Al final, va pesar més el 97,53%. El Peralada-Girona B va certificar ahir el seu descens a Tercera divisió, després d'empatar davant l'Ejea (2-2) en l'últim partit de la temporada 2018-19. A banda del seu resultat –amb la victòria com a única possibilitat–, els nois de Narcís Pèlach Chicho depenien d'una carambola. I és que Castelló, Terol i Conquense havien de perdre els seus duels. Tot i creure-hi fins al final, l'esperança del 2,47% es va quedar en això. Esperança. El Castelló va guanyar el Barça B (2-1); el Terol va empatar contra l'Alcoià (1-1); i el Terol va perdre a casa del Cornellà (2-0), sent així l'únic resultat favorable als xampanyers. En conseqüència, la jornada 38 acaba amb l'Alcoià en posició de play-out i el descens directe del Terol, Conquense i Peralada.

Per variar, una setmana més havia de tocar un rival que s'hi jugava la vida. Amb només un punt de coixí respecte al descens, el partit per a l'Ejea era de vida o mort. També per al Peralada, que depenia de molts factors per sortir del pou. La continuïtat a Segona B la pròxima temporada era la principal premissa. A tot això, s'hi va afegir el fort vent. Els de Chicho van tenir la primera possessió, encara que ben aviat van patir l'alta pressió del conjunt local dificultant-los la sortida de la pilota.

De seguida, Marc Vito –titular per unes molèsties que arrossegava José Suárez– va sortir per tallar Mainz, que avançava sol cap a la seva porteria. L'Ejea va augmentar la intensitat, aprofitant la direcció del vent en el contraatac, mentre que el Peralada tenia feina per ensortir-se'n amb la defensa. Cada vegada que els xampanyers intentaven avançar metres, els de Guillermo Ferández es tancaven per no concedir espais. Arribar a la porteria de Loscos era realment complicat i els rivals ho aprofitaven per desestabilitza a la contra. Andriu va avançar l'Ejea amb una rematada de cap, després de rebre una centrada de Moustapha al segon pal. Álex Pachón va respondre amb un xut forçat que Loscos escapçaria enviant la pilota a córner. Volien la victòria més que mai.

La gerra d'aigua freda va arribar quan l'àrbitre va assenyalar la pena màxima a favor dels locals. Lafita va ser l'encarregat de posar el 2-0 al marcador. Un gol que ho ennegria tot i deixava l'objectiu encara més lluny. Just abans d'arribar al descans, però, la sort va somriure a favor del Peralada amb el segon penal del partit. Pau Miguélez no va fallar des dels onze metres per retallar distàncies. Entre el resultat al marcador i tot el que hi havia en joc, l'ambient va escalfar-se camí als vestidors. El col·legiat va expulsar el segon Javi García i un dels tècnics del conjunt local. El Municipal d'Ejea bullia com una olla a pressió.

A la represa, ràpidament Bueno va tallar a Mainz, que pretenia apropar-se a Vito amb mala intenció. Amb el vent a favor en la segona part, els xampanyers van sortir a la contra i Mario va ser més hàbil que ningú per posar l'empat. El partit tornava a estar obert. Maxi Villa va estar a punt d'aconseguir el tercer amb un xut ras i immediatament Vito faria d'heroi per impedir la derrota en una triple ocasió d'infart per als locals. El porter va estar espectacular, encara que ja no hi havia res a fer. El temps se'ls tirava a sobre i els de Chicho s'acomiadaven de Segona B, després de dues temporades.