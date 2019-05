El Sabadell obté la salvació en un «arlequinat» Municipal d'Olot

Els olotins van començar el partit posant la por al cos als sabadellencs. Alfredo va realitzar una jugada individual per banda dreta i va buscar una centrada per Héctor, que a punt va estar de rematar sol al punt de penal. Al minut 9, Felipe Sanchón va respondre amb un tret des de la frontal buscant un dels raconets de la porteria defensada de Ginard, però l'esfèrica va marxar fregant el pal.

L'ex del Girona va decidir carregar-se l'equip a l'esquena i tres minuts més tard va estar a punt de fer el primer gols pels arlequinats amb un xut potent des de la frontal després d'una passada enrere de Ballesteros, però la pilota es va estavellar al travesser. Sanchón volia que totes les jugades passessin per ell perquè estava sent el far dels arlequinats i a través de les recepcions del petitó a ¾ de camp els d'Antonio Hidalgo posaven contra les cordes als garrotxins.

Els de Garrido portaven la iniciativa amb la pilota i a l'equador de la primera meitat, en una possessió llarga de l'Olot, Hèctor Simón va jugar enrere amb Aspar, no es van entendre i Ballesteros va interceptar la pilota per encarar a Ginard i anotar el 0 a 1 que feia esclatar els més de 1.500 aficionats arlequinats que ocupaven les graderies del Municipal.

A la represa, el Sabadell va sortir sense cap mena de relaxació malgrat que guanyaven 0 a 1 i que la resta de resultats de la jornada li eren favorables. Quan ni tan sols havien transcorregut cinc minuts de segona meitat, Pol Ballesteros va fer-se una autopassada en el sector esquerre per endinsar-se dins l'àrea posar l'esfèrica a l'escaire amb una potència insalvable per Ginard i fer el 0 a 2 que deixa ja molt encaminada la salvació dels arlequinats. Els garrotxins seguien dominant i portant la iniciativa però sense inquietar massa el porter visitant. La primera ocasió dels de Garrido en els segons 45 minuts va arribar al minut 60 amb una rematada de cap de Marc Cosme que va obligar Roberto a intervenir i refusar la pilota a corner.

En el que restava de partit, només els olotins van disposar d'una ocasió clara. Cosme va tornar a posar en problemes el porter visitant amb una rematada de cap que es va estavellar al pal. Finalment, amb el xiulet de l'àrbitre que assenyalava el final del partit, els jugadors i l'afició arlequinada alçaven les mans enlaire i respiraven tranquils sabent que el Sabadell estava salvat i s'assegurava continuar una temporada més a Segona B. L'escena més maca de la jornada va ser la d'ambdues aficions corejant el nom d'un i altre equip al final del matx.