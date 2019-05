El Sarrià culmina un històric ascens a Divisió d'Honor Plata

Ho tenien a tocar. Quedava només una petita passa i, de fet, l'empat els era suficient, però el Sarrià no va especular amb el marcador i va golejar el Xiria (31-22). Una golejada que es converteix en la victòria més important del club sarrianenc, ja que amb el triomf aconsegueix un històric ascens a Divisió d'Honor Plata. Després d'intentar-ho en diverses ocasions, ahir, per fi, va ser la bona. D'aquesta manera, el Sarrià es converteix en el novè equip català a disputar la segona màxima divisió de l'handbol estatal, i també és el tercer gironí, després de GEiEG i Bordils. Així, la propera temporada es viuran dos derbis gironins a la Divisió d'Honor Plata entre els blanc-i-verds i els blaus.

Ahir el conjunt entrenat per Pere Coll va mostrar una gran maduresa. Tot i que al principi del partit va ser molt igualat i els gallecs es van arribar a posar dos gols per sobre (5-7), els sarrianencs no es van posar nerviosos. Els blaus tampoc van veure perillar l'ascens en cap moment, ja que, tot i la derrota, sabien que podien arribar a perdre de fins a quatre gols de diferència per mantenir la primera posició de la fase final respecte al rival, i aquesta diferència no es va arribar a produir en cap moment. És més, els catalans van demostrar estar molt forts en defensa, igual que en la resta dels partits de la fase, i gràcies a això van aconseguir donar la volta al marcador (9-8). A partir d'aquí els de Coll van dominar el partit fins al final, i al descans ja guanyaven per quatre gols (16-12).

En la segona part, el Sarrià no va veure perillar mai que els rivals poguessin remuntar perquè la diferència de quatre gols del descans va anar augmentant fins arribar a estar sis per sobre (26-20) quan faltaven vuit minuts per al final. Va ser en aquest moment que els gallecs van abaixar els braços, ja que era improbable poder capgirar la diferència en els minuts que quedaven. Així, els blaus van jugar a plaer els últims minuts, gaudint d'un ascens que ja no se'ls escaparia i que els més de 100 aficionants sarrianencs desplaçats a Avilés ja celebraven abans d'acabar el partit. Un duel que va acabar amb un festival golejador dels de Coll, que van aconseguir la màxima diferència del partit (31-22).

La celebració de l'ascens estava prevista quan la plantilla i cos tècnic arribessin, ahir a la tarda, però van decidir quedar-se a dinar a Avilés i, d'aquesta manera, han arribat a Sarrià a la matinada. Per tant, la celebració es farà avui. Serà a partir de les 19.00 a l'ajuntament del poble.