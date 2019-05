La victòria de l'Escala a Sant Feliu impedeix l'ascens directe del Bescanó

El Bescanó haurà d'esperar a l'última jornada, la que es disputarà aquest cap de setmana, per assegurar el seu ascens a Primera Catalana. Ho hauria pogut aconseguir ahir si l'Escala i el Guíxols, els seus immediats perseguidors, haguessin empatat. Però l'Escala es va acabar imposant per 3-4, impedint així el salt de categoria i mantenint també ben vives les seves opcions de pujar directe com a primer. El Bescanó es manté com a líder del seu grup amb 76 punts i tancarà el campionat al camp del Porqueres. De la seva banda, l'Escala és segon amb 75 punts i a la darrera jornada rebrà al seu camp un Cassà que ja està salvat i no s'hi juga res de res.