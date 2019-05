Còrdova i Màlaga també pugen de categoria

Cajasur Còrdova i GAES Màlaga seran els dos equips que acompanyaran el Sarrià a Plata la temporada que ve, com a triomfadors dels grups 1 i 3 de les fases. Els cordobesos no van donar cap oportunitat als seus rivals, aconseguint un ple de victòries. Els malagüenys van aprofitar la derrota del Sant Quirze en el darrer partit (els valia l'empat contra l'Ikasa Madrid per pujar) per ascendir tombant el Tolosa.