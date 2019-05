El gen competitiu de Darryl Middleton

D'aquí a poques setmanes, la cuidada figura de Darryl Middleton, de qui pocs dubten que si volgués podria continuar jugant als seus 52 anys, es podrà veure pels carrers de Girona. Una ciutat que l'expivot de Queens (Nova York) considera «la seva preferida» i en la qual, cada estiu, Middleton passa una part de les seves vacances. Aquest any, però, Middleton ho farà amb un nou títol de l'Eurolliga. El que va aconseguir diumenge a Vitòria formant part del cos tècnic del CSKA de Moscou que encapçala el seu amic Dimitrios Itoudis. La tercera Eurolliga d'aquell pivot que Alfred Julbe va portar a Girona el 1991 per reforçar el Valvi que llavors jugava a Palau-sacosta. Darryl Middleton va ser campió d'Europa el 2002 com a jugador amb el Panathinaikos, en un equip on Itoudis era l'ajudant de Zeljko Obradovic, i ara ho ha estat dos cops sent ell l'ajudant del tècnic grec al CSKA de Moscou (2016 i 2019).

Història viva del bàsquet ACB, després de debutar-hi amb el Valvi el 1991 vint anys més tard es va convertir en el jugador més gran a disputar un partit de la lliga (amb el València quan tenia 44 anys), Darryl Middleton no ha entès mai la vida sense passar cada dia, i cada vol dir tots, per una pista de bàsquet o, com a mínim, per un gimnàs. El 2014, Middleton vivia a Alacant, on, un restaurador que havia conegut en la seva etapa com a jugador al Lucentum a LEB Or, l'havia convençut per obrir un restaurant a mitges, el Gastrokomia, on el pivot, que en principi ho compaginava jugant a Lliga EBA, amb un equip de Benidorm, donava via lliure a la seva altra gran passió: cuinar. En aquella època, en una entrevista amb Diari de Girona, Middleton parlava d'un complicat dia a dia centrat en el negoci després que el seu soci l'hagués deixat sol. «És complicat perquè estic sol i, a més de cuinar, he de parlar amb els bancs, pagar la gent que ens porta la carn, el peix...; o anar a veure els advocats per temes de contractes», deia un Darryl Middleton a qui, maldecaps a banda, li brillaven els ulls tant quan parlava del seu caneló de bou amb crema de formatge i oli de tòfona negra -«són els millors canelons que hauràs menjat mai. Ja ho veuràs, tasta'ls i digue'm si són com els que fa la teva àvia»- com de bàsquet. Aquell dia, a Alacant, Middleton deia que mantenia contacte amb molts excompanys seus, Marc Gasol per exemple, i tècnics com Dimitrios Itoudis: «Estava amb Zeljko Obradovic a Atenes i hi mantinc una bona relació, ara està fent una bona temporada com a primer entrenador al Banvit turc». I estava clar que Middleton i Itoudis parlaven sovint de bàsquet perquè la temporada següent, quan el tècnic grec va canviar la banqueta del Banvit per la del CSKA de Moscou, una de les primeres coses que va fer va ser trucar a Middleton perquè s'afegís al projecte. Itoudis sabia que podria treure molt profit de la capacitat de treball de Middleton.

Dues Eurolligues en són la mostra i veient jugar el CSKA dels últims anys, amb pivots d'encara no dos metres o poc més com Kyle Hines o Othello Hunter: «Són lluitadors i volen guanyar, com jo. Hines no arriba als dos metres, però és molt ample, té molt bons peus i pot defensar un base o un pivot. El seu duel amb Tavares (Madrid) em recorda als meus amb Sabonis, em motivava molt», explicava la setmana passada Middleton en una entrevista al Diario As parlant de la semifinal de la Final Four entre el seu equip i el Madrid.