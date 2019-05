«La intenció és jugar a Tercera respectant la filiació amb el Girona»

Consumat el descens a Tercera, quin futur li espera al club?

La nostra intenció és jugar a Tercera, la categoria que ens correspon, respectant el contracte amb el Girona, al qual encara li resten dos anys de vigor. Esperem que el Girona compleixi i honori el que està pactat. Nosaltres hem baixat de categoria i ens correspon jugar a Tercera Divisió, cosa que a l'afició de Peralada no li sembla malament perquè hi haurà més rivalitat amb els equips que vindran, com ara el Figueres, i seran més coneguts que no alguns de Segona B.

Quins plans té el Girona? Alguna de les parts vol trencar la filiació?

El Girona de moment no ens ha dit res. Suposo que com que el descens es va produir tot just diumenge, tot encara és molt recent. Sí que ja es veia fa una setmana que la permanència era molt difícil, sobretot després de perdre amb l'Alcoià a casa. Sobre la voluntat de trencar l'acord de filiació, jo no hi buscaria tres peus al gat. Hi ha un contracte que acaba en dos anys i un article de la Federació que estipula que els efectes d'una filiació perduren un any més en cas de ruptura de mutu acord. Per tant, els nostres assessors ens diuen que si els dos clubs prenguéssim ara aquesta decisió els efectes de la filiació s'allargarien un any més i el Girona C no es podria beneficiar de gaudir de la Tercera Divisió, que és la categoria que correspon ara al Peralada després del descens.

Qui farà els fitxatges? Què tenen pensat amb Chicho?

No ho puc respondre, ara, tot això. Jo penso que si el Girona volgués rescindir el contracte ja ens ho hauria plantejat. Hi ha una data límit per fer-ho, abans del 30 de juny. Per preparar una temporada sense estar sota la filiació del Girona ens caldria temps, diners, i molta planificació. Per tant, com que no ens han dit res, suposo que deuen voler continuar. Em sorprendria que ara diguessin el contrari. Nosaltres hem fet un projecte de futur per al Peralada a cinc anys i els propers dos estan dins l'acord amb el Girona. Si s'ha de canviar alguna cosa estem disposats a parlar-ne, sempre que el que en resulti sigui positiu per al Peralada.

Quina feina farà Nitus Santos?

Primerament el vaig nomenar perquè s'ocupés de les relacions institucionals amb el Girona, vam voler buscar una persona que ho centralitzés tot i pogués parlar amb ells sobre els horaris dels partits i d'altres temes logístics. Per altra banda volem potenciar, i molt, el nostre futbol base. La idea és que poguem formar jugadors de qualitat estiguin o no al primer equip. Amb en Nitus i la seva experiència, segur que ho podrem aconseguir. Està molt content per afrontar aquest repte.

Per què els ha servit el pas per Segona B?

Ens ha anat bé per ser més professionals. Tot i el descens, però, estem bé, amb forces per seguir tirant el club endavant amb l'ajuda dels companys de junta.