Els Jocs Emporion tanquen amb uns 4.000 participants tot i el mal temps

Més de 4.000 persones, la gran majoria escolars, van participar de divendres a diumenge als Jocs Emporion, un esdeveniment impulsat per la Diputació de Girona i la Representació Territorial de l'Esport de la Generalitat. La coordinació tècnica d'aquesta sisena edició ha anat a càrrec del Consell Esportiu del Ripollès, i els consells esportius de la Cerdanya i la Garrotxa hi han col·laborat com a organitzadors i amfitrions. Aquest 2019 és el sisè any que se celebren els Jocs. Una fita que ha permès que els nens i nenes de tota la província tinguin un contacte lúdic i també competitiu amb l'esport.