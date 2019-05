El Llagostera s'enfronta a un munt de «desavantatges»

El Llagostera li ha sabut treure profit al Municipal. S'hi ha sentit tan còmode, que s'ha convertit, amb diferència, en el millor local del grup cinquè de Tercera. Són 16 les victòries que ha col·leccionat a casa i només tres derrotes taquen una mica l'expedient. 51 punts dels 83 que ha acabat sumant confirmen que, al seu estadi, els números d'Oriol Alsina són extraordinaris. Sembla difícil poder-los millorar, però això és el que ha fet el Club Portugalete. La Florida, un camp de gespa artificial amb capacitat per a 5.000 espectadors, s'ha convertit en un autèntic fortí. El conjunt basc hi ha guanyat 17 partits i n'ha empatat tres. No n'ha perdut cap. Zero derrotes. Aquesta és una de les moltes dades a tenir en compte pel Llagostera del que serà el seu adversari en el play-off per intentar tornar a la Segona Divisió B només un any després de perdre la categoria. Un aspecte a tenir en compte, perquè l'eliminatòria obrirà foc aquest cap de setmana al Municipal i es decidirà set dies després, precisament, a La Florida.

«Si juguéssim la tornada a casa consideraria el meu equip com el favorit. Però no és així, sinó que tot es decidirà a fora. Entenc, per tant, que els favorits són ells». Diu això Oriol Alsina, qui des d'ahir mateix es posava a recopil·lar tota la informació del Portugalete, un club «històric». Sense aprofundir encara, el tècnic ja dominava quatre dades que demostren l'elevat potencial del rival per pujar. «Ha sigut líder d'un dels grups més forts de tota la Tercera Divisió. I ho ha fet sumant molts punts. A més, ha tret vuit punts al segon classificat. Això li ha permès preparar aquesta eliminatòria amb més temps, reservant jugadors i dosificant minuts. Ens espera un duel de màxima dificultat. A tot això, li sumem que la tornada és a fora. Sembla que tot siguin desavantatges, però anirem a preparar l'anada per intentar guanyar-la», analitza.

Ahir, entrenament de recuperació per al Llagostera. Avui toca descans i serà demà quan es treballarà pensant en el partit d'aquest dissabte a la tarda. La tornada sembla que serà diumenge. Alsina podrà comptar amb Pitu i té el dubte de Gil Muntadas. Èric serà baixa per acumulació de targetes i Bigas no jugarà per lesió.

El Portugalete, campió amb 86 punts deixant lluny el Sestao, segon amb 78, té més de cent anys d'història però només ha militat dues temporades a la Segona Divisió B (05/06 i 15/16). Dirigit per Ezequiel Loza, la seva fortalesa a casa també es trasllada a fora. Només ha perdut quatre partits en tota la Lliga. A més, és molt sòlid defensivament: 21 gols encaixats. El seu davanter més prolífic és Cristian Bonilla, autor de 12 gols, pels 10 que suma Galder Dowmoh. Com a cas curiós, un dels seus atacants, Jorge Delgado Ito, formava part d'aquell Avilés que va enfrontar-se al Llagostera l'any 2014 tot intentant pujar a Segona A. El final feliç seria per als blaugranes, que van remuntar un 2-0 a la tornada (3-0).