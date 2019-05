L'Spar Citylift decidirà aquesta setmana si juga l'Eurolliga o es queda a l'Eurocup

Eurolliga o Eurocup. Aquesta és la decisió a la qual donen voltes els responsables de l'Spar Citylift Girona des que l'equip entrenat per Èric Surís es va proclamar campió de lliga ara fa setze dies. Un interrogant que manté congelada la planificació esportiva i que a Fontajau volen tenir respost aquesta mateixa setmana a l'espera que, abans de divendres, arribi l'esperada reunió a tres bandes amb l'Ajuntament i la Diputació de Girona. Un cop l'Uni hagi fet oficial si, com a campió de lliga, accepta el repte de jugar l'Eurolliga o, per contra, hi renuncia i continua competint a l'Eurocup, es desencallaran els temes que la junta presidida per Cayetano Pérez manté aturats.

El primer serà l'anunci de la nova campanya d'abonaments, amb l'objectiu de superar finalment la xifra de dos mil socis, i després arribarà l'anunci dels nous fitxatges. Cares noves per completar una plantilla on, respecte a l'equip que es va proclamar campió de lliga, continuen Núria Martínez, Nadia Colhado Helena Oma i Rosó Buch (la renovació de la capitana no ha estat oficialitzada pel club, però està lligada al cent per cent). Acceptar jugar l'Eurolliga obligaria l'Uni a fer més incorporacions de les previstes en cas de tornar anar a l'Eurocup.