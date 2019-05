Un projecte de continuïtat a Plata per al Sarrià

El Sarrià estrenarà la temporada que ve a Divisió d'Honor Plata amb un projecte de continuïtat. El club, en aquest sentit, ha ofert la renovació a tota la plantilla i al cos tècnic, tot i que ara està pendent de saber si Pere Coll, l'entrenador, podrà compaginar el càrrec amb la seva feina d'informàtic a la UdG. «M'algradaria continuar, però ara caldran més hores d'implicació i més disponibilitat per viatges i haig de veure si es pot compaginar», va assegurar ahir. El Sarrià compta augmentar un 33% el pressupost per competir a la segona divisió de l'handbol espanyol, situant-lo al voltant dels 400.000 euros, bàsicament per les despeses dels viatges. «No ens tornarem bojos anant a buscar jugadors. Aquí seguirem la filosofia de club de sempre, seguirem sent amateurs fent les coses el màxim de professionals», argumentava ahir el vicepresident, Jordi Paretas, destacant que a Avilés, durant la fase d'ascens «els rivals se'n feien creus que, del nostre equip, no cobrés ningú».

L'expedició del Sarrià va arribar a quarts de set del matí d'ahir al municipi. Després d'unes hores de descans, al vespre es van fer les celebracions oficials de l'ascens. A les set els jugadors, tècnics i directius van ser rebuts a l'ajuntament per l'alcalde, Narcís Fajula, i els regidors, i van tenir ocasió de sortir a saludar els aficionats des del balcó. Tot seguit la celebració es va traslladar al pavelló, on es va fer una festa amb la presència de tots els jugadors i entrenadors, que van ser citats un per un per tal que l'afició els pogués aclamar.

A partir d'ara el club es posa a planificar la temporada que ve, ja que sap que el projecte és de continuïtat i que hi poden haver pocs canvis a la plantilla, tot i el salt de categoria. «Comptem amb tothom», deia Paretas, que va revelar que algun jugador s'havia plantejat deixar-ho però que ara, amb l'ascens, potser s'ho repensa. Pel Sarrià les fites esportives no s'acaben aquí perquè, a partir de dijous, afrontaran a Madrid el campionat d'Espanya infantil, una competició que també jugarà el Bordils a la seu de Zarautz.

Per la seva banda, el tècnic Pere Coll explicava que «estem molt contents perquè l'objectiu no era ni quedar primers, ni anar a les fases ni pujar. Era dur l'equip el més amunt possible, i ho hem fet quedant primers, assolint les fases i pujant». Segons Coll, «guanyar el primer partit va ser determinant perquè ens va fer sentir bé i ens va donar confiança». Ara l'entrenador haurà de decidir si pot compaginar la feina amb la banqueta d'un Sarrià de Plata i en els propers dies ho anunciarà.