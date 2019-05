Ronaldinho dona suport a la candidatura del PP a Castelldefels

L'exjugador del Barça Ronaldinho ha fet públic el seu suport a la candidatura del popular Manu Reyes a l'alcaldia de Castelldefels. Ronaldinho, que va viure al municipi durant la seva època com a blaugrana, assegura a través d'un vídeo difós a les xarxes socials que "Manu és la millor opció per a Castelldefles".

El candidat del PP ha compartit el vídeo de Ronaldinho al seu perfil d'Instagram on treu pit per tenir el suport d'un dels millors futbolistes de la història: "Serà per alguna cosa", diu Reyes. En les darreres eleccions presidencials a Brasil, Ronaldinho també va irrompre en campanya per mostrar el seu suport al candidat de l'ultradreta Jair Bolsonaro.