El VII Base Vilobí Solidari vol recaptar una tona d'aliments

Aquest diumenge 26 de maig se celebra el VII Base Vilobí Solidari per recaptar aliments per a l'entitat local Onyar Solidari, en una jornada que comptarà amb la presència del club amfitrió, l'escola del Barça, el Bescanó, el Caldes, el Bell-lloc i el Tossa, amb protagonisme per a nens de 3 a 14 anys. En les darreres sis edicions s'han recaptat més de 9 tones, i ara el repte és assolir-ne una més. El torneig pretén recollir aliments per a les famílies del municipi que ho necessiten. Tots aniran a mans d'Onyar Solidari, que gestionarà el seu repartiment. Es demana prioritàriament llet, oli, arròs, llegums cuits, llaunes de tonyina o sardines, sucre, farina, galetes, fruits secs, tetrabrics de caldo natural i pots de préssec, de pinya, de tomàquet o d'espàrrecs.