Mor als 70 anys l'històric pilot de Fórmula 1 Niki Lauda

El tricampió mundial de la Fórmula 1, Niki Lauda, considerat un dels millors pilots, va morir abans d'ahir als 70 anys. L'austríac, que va ser hospitalitzat el gener durant aproximadament 10 dies a causa d'una grip, havia rebut un trasplantament de pulmó a l'agost del 2018.

«Els seus rècords únics com a esportista i empresari són i seran inoblidables», va explicar la seva família en el comunicat. «El seu incansable entusiasme per l'acció, la seva franquesa i la seva valentia segueixen sent un model a seguir i una referència per tots nosaltres. Va ser un marit, pare i avi afectuós i el trobarem a faltar».

Lauda va guanyar dos campionats mundials, el 1975 i 1977 amb Ferrari, i un tercer el 1984 amb McLaren. Va passar a la història per un greu accident a l'any 1976, quan corria en el circuit de Nürburgring, però malgrat les greus cremades que va patir, aviat va tornar a pilotar el seu Ferrari amb un casc modificat i va conquistar el seu segon títol de la F1.

La seva rivalitat amb el pilot britànic James Hunt, campió mundial el 1976 amb McLaren, va ser intensa i es va convertir en el tema de l'aclamada pel·lícula Rush del 2013. Després de dos anys d'èxit a Brabham i després d'una pausa de dos anys, Lauda va tornar a la F1 per fer quatre temporades més amb McLaren i va guanyar el títol del 1984 per mig punt sobre el seu company d'equip Alain Prost.

Després de retirar-se de l'automobilisme, al llarg de les dècades del 1980 i 1990, va convertir Lauda Air en una aerolínia internacional amb vols de llarga distància des d'Àustria i cap a tot el món, abans de la fusió amb Austrian Airlines el 2012. El 2003 va fundar l'aerolínia Niki, que el 2011 va vendre a Air Berlin, la segona aerolínia d'Alemanya, avui desapareguda. Posteriorment, Niki Lauda va recuperar els actius de l'aerolínia amb seu a Àustria, pels quals van arribar a licitar Lufthansa i IAG, el març del 2018.