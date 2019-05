Els Raptors de Gasol igualen la final de l'Est a la NBA

Toronto Raptors va igualar la passada matinada la final de la Conferència Est de la NBA després de guanyar el quart partit de la sèrie per un clar 120-102 a Milwaukee Bucks, gràcies a un joc coral en el qual van sobresortir Serge Ibaka i Marc Gasol, mentre que Nikola Mirotic no va estar tan brillant.

L'ala-pivot hispà-congolès i el pivot català van ser dos dels jugadors més destacats i es van combinar per aportar 34 punts entre els dos, amb menció especial per a un Ibaka que va treure el màxim partit als seus 24 minuts a la pista.

L'exjugador del Reial Madrid i Manresa va signar un gran "doble-doble'"amb 17 punts (7/12 en tirs de de camp) i 13 rebots, exercint el paper de suplent de luxe d'una banqueta en què també van destacar Norman Powell (18 punts) i Fred VanVleet (13).

Per la seva banda, Gasol va tornar a ser important per a la franquícia canadenca, afegint també 17 punts, fent mal als Bucks des de fora (3/6 en triples) i, sobretot, amb la seva visió de joc que el va portar a repartir set assistències, el que més en un equip que no va necessitar una enorme versió de Kahwi Leonard (19 i 7) perquè el base Kyle Lowry va ratllar també a gran nivell (25).