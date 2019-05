El València confirma el fitxatge de la gironina Queralt Casas

La seva incorporació era un secret a veus des de feia setmanes, igual com la de la fins ara pivot de l'Spar Citylift Girona Julia Reisingerova, però aquest matí el València ha fet oficial el fixatge de l'escorta de Bescanó Queralt Casas. La jugadora formada al GEiEG i al Segle XXI barceloní torna així a la lliga espanyola després de passar per Turquia (Galatasaray), França (Nantes, Landes i Carolo) i Hongria (Sopron). Abans havia jugat amb Mann Filter Saragossa i amb el desaparegut Rivas.



Aquesta última temporada, Casas l'havia començat al Carolo que, però, l'equip de Charleville-Mézières va rescindir-li el contracte en el marc d'una reestructuració de la plantilla. Poc dies després, però, Roberto Íñiguez la va reclutar pel Sopron, un dels millors equips del bàsquet europeu, amb el que Casas ha disputat la Final Four de l'Eurolliga a més de guanyar la lliga i la copa hongaresa.





Benvinguda Queralt! ??@queralt_Casas es el tercer fixatge per a la pròxima temporada para la próxima temporada, la catalana també torna a Espanya per a ser taronja en #LigaDia



VAL ?? "Tinc moltes ganes de disfrutar en la Fonteta"https://t.co/TlRqkS6l9u pic.twitter.com/pEQCX3GXUR — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 22 de maig de 2019

Amb fitxatges com Queralt Casas,i les renovacions del bloc d'aquest any (Gómez, Pina, Tirera...), el València vol optar a plantar cara a l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida a la lliga. Les valencianes també jugaran l'Eurocup.