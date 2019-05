«Ara tenim més experiència però el Llagostera no està obligat a pujar»

Hi ha ganes de «play-off»?

Sí, moltes ganes. A veure si tenim sort i podem pujar. Som especialistes en les promocions d'ascens, sempre les hem superat. Això sí, la temporada passada vam fallar en el play-out de Segona B, vam caure a Tercera i vam quedar eliminats per l'Izarra.

Haver quedat campions de Tercera i jugar de nou una fase d'ascens demostra que no han perdut l'ambició?

Sí, sí, d'ambició sempre en tenim. Tant al primer equip com en la base. Som un club petit però molt ambiciós, i sempre intentem millorar. El futbol base és també una de les grans potes del nostre projecte. Ha anat pujant de manera més lenta que el primer equip però ara mateix diria que som una de les millors pedreres no només de Girona, sinó de Catalunya. La temporada que ve tindrem un juvenil a Lliga Nacional, un altre a Preferent, un a Primera i un a Segona. Els cadets, a Divisió d'Honor, dos a Primera i dos a Segona. Els infantils, un a Divisió d'Honor, dos a Primera i dos a Segona. I els alevins, dos a Preferent, dos a Primera i dos a Segona.

Quin ha sigut el factor determinant per ser campions?

Ha sigut una Lliga molt complicada, vam haver de lluitar fins l'últim partit i vam ser campions gràcies a la victòria a Ascó. L'Hospitalet i el Prat sempre han estat allà, al final hi ha tret el cap l'Horta i el Sant Andreu també ha tingut opcions de promoció. Hi ha hagut molts equips implicats. La constància i el treball, i no donar res per perdut, és el que ens ha portat a l'èxit.

Què ha canviat entre aquell Llagostera que va pujar a Cerceda el 2011 i l'actual?

Aquell era el primer cop que aspiràvem a pujar a Segona B. Mai havíem estat tan amunt. El Llagostera sempre havia sigut un equip de regional; en canvi ara afrontem aquesta promoció havent tingut un passat recent a Segona A i Segona B. Segurament el canvi principal és que ara tenim més experiència, tant a l'hora de jugar play-off en general com pel fet que serà el segon cop que lluitem per pujar a Segona B. Però tampoc crec que això ens faci ser l'equip a batre. La promoció amb el Cerceda la recordo amb molta alegria, tot i que vaig passar molts nervis. Amb aquell ascens ens pensàvem que havíem tocat el sostre, i miri, encara no.

Per què volen tornar a Segona Divisió B?

Per què sempre tenim ganes de millorar. La Segona B és una categoria molt maca, amb equips històrics, és un bon lloc per competir. Ara, repetir la gesta de tornar a Segona A ja és molt més complicat. Costa molt pujar categories, i com més amunt estàs, encara és més difícil. Nosaltres som el que som, un club familiar, amb tothom implicat, i ganes de millorar.

Si pugen es retrobaran amb el Nàstic. Té ganes de tornar-s'hi a enfrontar?

Al final el Nàstic seria un rival més a la llista. Em sap greu que hagin baixat. Ells sí que tindran, per pressupost i història, recursos per lluitar per pujar de nou a Segona.

Enyora el futbol professional?

Va ser una etapa molt maca, sí que ho enyoro. Vam passar moments que seran molt difícils de tornar a viure. Només en tinc bons records. Cada partit era emocionant, jugaves contra rivals històrics, en camps històrics... per un club com el Llagostera enfrontar-se al Betis, a l'Sporting, al Saragossa, etcètera no tenia preu. Ara la gestió del club requereix menys feina, però ja m'agradaria tornar-ne a tenir tanta. A Segona, a banda d'estar en el focus mediàtic cada dia, que per a mi era el menys important, la gestió estava controladíssima per la Lliga. Passàvem dues auditories per any, tot estava regulat, i això et feia anar de bòlit en la gestió.

Tot es va acabar massa ràpid?

Sí. La veritat és que quan més ho valores és quan no ho tens. En aquell moment, tot i que ho vam gaudir molt, tens tanta feina que no t'adones del que estàs fent.

Han viscut del fons de compensació?

Sí, vam rebre 1,2 milions i gràcies a això hem anat vivint aquests anys des que vam baixar de Segona el 2016. Ens va ajudar molt.

El Llagostera segueix sent el club de l'Oriol Alsina i la Isabel Tarragó? La SAE està activa?

De moment seguim tots dos al capdavant, amb moltes ganes. I sí, la SAE que vam crear segueix activa, tot i que a Tercera no caldria que ho fossim.

Ha sigut un mal any per al futbol gironí.

Sí, a veure si ho podem arreglar una mica amb el nostre ascens després dels descensos del Girona i del Peralada.

Quants socis tenen? Quanta gent espera dissabte?

Com bé sap, el Llagostera no mou una massa social gaire gran. Això sí, els socis que tenim són molt fidels i te'ls pots trobar a qualsevol racó. En tenim uns 300. Durant aquests dies ens està trucant gent que vol reservar entrades i de Portugalete ens han dit que en vindrà un autobús. Espero molt d'ambient al Municipal.

El Llagostera està obligat a pujar a Segona B?

Obligats, no. No tenim cap obligació de pujar. Per al Llagostera jugar a Tercera ja és un gran què. Quan hi vam arribar des de Primera Catalana ens semblava que havíem guanyat la Champions, el que passa és que hem fet coses inimaginables.