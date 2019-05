Coutinho torna a la feina, mentre que Ter Stegen és baixa per a la final de Copa

El brasiler Philippe Coutinho, lesionat el passat 12 de maig amb una elongació muscular, va tornar ahir als entrenaments, de manera que tot apunta que, tres dies abans de la final de Copa del Rei, pot estar disponible per a Ernesto Valverde. Coutinho es va lesionar contra el Getafe i després les proves van demostrar que patia una elongació a la cuixa esquerra. En aquell partit, el brasiler va ser escridassat pel públic després de la seva actuació a Liverpool a la Champions. Qui segur que no serà a la final de Copa, ni a la banqueta, serà el porter Marc André Ter Stegen, que pateix unes molèties al genoll dret que el descarten pel partit de dissabte contra el València. En principi, Ter Stegen ja no havia de jugar dissabte perquè Valverde té la intenció de mantenir la seva aposta per Jasper Cillessen en la Copa. Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Rafinha i Prince són les altres baixes que té Valverde.

Coutinho va fer part de la feina amb el grup. Just fa un parell de dies, un altre dels jugadors lesionats, Arthur Melo, també es va entrenar amb normalitat amb l'equip; per això tot apunta que tots dos estaran disponibles dissabte. Qui no va participar a l'entrenament va ser el francès Jean Clair Todibo, per un «malestar general».