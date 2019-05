Més d'una dècada d'èxits a la presidència

Isabel Tarragó celebra el seu onzè any com a presidenta del Llagostera amb un altre play-off d'ascens. Va arribar al càrrec el maig de 2008, just quan els blaugranes aconseguien el salt a Primera Catalana. Des d'aleshores els èxits han continuat i han arribat a dur l'equip a Segona A. De moment, Tarragó assegura que tant ella com el seu marit, el tècnic Oriol Alsina, tenen corda per continuar donant batalla amb el seu club «familiar i ambiciós».