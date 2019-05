Dosis d'espectacle i emoció a Las Dunas European Freestyle

En el segon dia de competició de Las Dunas Costa Brava European Freestyle Pro Tour disputat ahir es va poder veure la gran experiència de tots els professionals. En aquesta jornada es va fer el primer quadre eliminatori del format Tow-In, que va donar lloc als primers classificats per a la final.

Aquesta modalitat consisteix en estirar el windsurfista amb una moto d'aigua i oferir-li la suficient velocitat per tal que pugui fer un truc a peu de platja. Cada un dels regatistes va tenir tres rondes, en les que es va tenir en compte cada un dels trucs realitzats, però només es va considera aquell amb la puntuació més alta.

Després d'aquestes tres rondes i els seus onze regatistes lluitant per aconseguir un bon estil, el francès Sam Esteve, un expert amb aquest format, va obtenir la puntuació més alta amb un 8.38 amb el truc Air Funnel Burner, tot seguit de l'holandès Davy Scheffers amb un 2x Air Funnel i Yentel Caers que va efectuar la mateixa maniobra. A continuació, es va classificar Valentin Bockler amb un Air Funnel Funnel i per la sorpresa de molts, l'últim classificat va ser el juvenil Mathis Mollard amb un Burner. Aquestes cinc joves promeses es van classificar per disputar la final, encara que avui tindrem més acció, ja que l'altre meitat de la flota competirà per tenir la mateixa oportunitat i aconseguir la seva posició en aquesta ronda final.

Al mateix temps, la jornada va culminar amb una sessió d'entrenament per a tots els juvenils organitzada pel mateix Camping Las Dunas i Fase Wind, ja que volen que aquestes joves promeses guanyin seguretat i confiança, aspectes que ja van demostrat cada dia davant dels seus heats.