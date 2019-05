El juvenils demostren la gran expertesa a Las Dunas Costa Brava EFPT

El Càmping Las Dunas i Fase Wind van celebrar el tercer dia de competició de Las Dunas Costa Brava European Freestyle Pro Tour amb un dia ben assolellat i un vent lleuger a davant de costa, aspectes que van donar l'escenari perfecte per posar en marxa el segon quadre eliminatori del Tow-In.

En aquesta segona ronda les puntuacions entre els regatistes classificats per la final han sigut molt ajustades, de tal manera que tots els competidors han tret el millor estil en cada un dels trucs efectuats per poder sumar la suficient diferència per tenir un lloc a la ronda que ens donarà el campió absolut. Antoine Albert de Nova Cledonia ha obtingut la màxima puntuació amb un 6.84 gràcies a un altíssim Skopu, seguit del belga Steven Van Broeckhoven amb un 2x Air Funnel i el tercer classificat ha sigut Adam Sims que l'any passat ja va guanyar la primera edició d'aquest gran esdeveniment en les nostres terres. Els últims tres classificats per a la final són Francesco Cappuzzo, el juvenil Nil Bacon Aubert i Mattia Fabrizi.

Com podem veure en les dues rondes eliminatòries els juvenils també han lluitat amb els sèniors i han demostrat la seva confiança en aquest format guanyat bones posicions. Tot i així, l'organització ha dut a terme una ronda eliminatòria de juvenils, en les que s'han pogut veure trucs d'alt nivell, alts i amb molta seguretat per part dels joves, fet que ha donat el primer lloc a Stefan de Bell, seguit de Nil Bacon Aubert i en tercer lloc Mathis Mollard.

En breus tindrem els resultats finals i només podem animar-vos a anar al Càmping Las Dunas i a Fase Wind per quedar bocabadats amb tots els professionals.