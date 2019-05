L'idil·li d'Oriol Servià amb Indianapolis i el «no» d'Alonso a comprar-li la plaça

Oriol Servià ja no participa de manera regular a l'Indy Car, però les 500 Milles d'Indianapolis són una altra història. El pilot de Pals té una especial il·lusió per la prova més mítica de l'automobilisme nord-americà i diumenge tornarà a ser a la graella de sortida (18.20, hora catalana). Serà la seva dotzena participació en una prova que somia guanyar algun dia. «Però si guanyo aquest any, el vinent tornaré a venir», ha explicat aquests dies Servià, que, tot i no fer la resta de curses del campionat, sí que hi manté un contacte constant, sol conduir el pace car (cotxe de seguretat), combinant-ho amb el seu negoci de restauració a Santa Monica. El millor resultat de Servià en el mític oval d'Indianapolis va ser el quart lloc del 2012, mentre que l'any passat va arribar a liderar una cursa que acabaria abandonant en quedar-se sense benzina quan anava segon.

A 48 hores del límit per inscriure's, Oriol Servià encara no tenia assegurat córrer les 500 Milles d'Indianapolis d'aquest diumenge. Finalment, la proposta idònia va arribar de la mà d'Arrow Schmidt Peterson Motorsports, que va voler comptar amb el gironí per completar un equip on ja hi havia dos pilots més. Eren 36 inscrits per a 33 places a la graella i Oriol Servià va passar el tall amb el dinovè millor temps. A diferència del que li va passar a Fernando Alonso, que, de la mà de McLaren, ha protagonitzat en la classificació d'aquestes 500 Milles d'Indianapolis un dels fracassos més sonors de la seva carrera. Amb McLaren centrat en la Fórmula-1, el pilot asturià es va presentar a Indianapolis amb un cotxe i un equip molt poc fiables. Alonso es va quedar fora de la graella, tot i que es classificaven 33 de 36 pilots, i McLaren va intentar solucionar el desastre comprant la plaça a la graella a un dels pilots classificats. I a quina porta van trucar? Sí, a la d'Oriol Servià. La premsa nord-americana publicava dilluns que McLaren volia aprofitar que compartia un dels patrocinadors amb l'equip del pilot gironí, l'empresa tecnològica Arrow, per comprar el lloc a la graella d'Oriol Servià. Des de McLaren, el seu director executiu, Zak Brown, va confimar la notícia, però, en declaracions a Associated Press, assegura que Fernando Alonso no havia volgut saber res d'aquesta opció. «Sé el que costa entrar en aquesta cursa i no em sembla correcte fer fora un altre pilot que s'ho ha guanyat, així que no hi ha res més per parlar», hauria dit l'asturià a la gent de McLaren que hauria optat per reconèixer el seu fracàs. «No li hem donat un cotxe prou ràpid a Alonso, però ell ha pilotat com el campió que és», va dir el director esportiu de McLaren, Gil de Ferran, mentre que ahir, en una entrevista a Auto Bild, Oriol Servià veia normal la proposta de McLaren: «És una peculiaritat d'aquesta cursa. Qui es classifica no és el pilot, sinó el xassís amb el dorsal. El reglament permet que un altre pilot corri amb aquest cotxe i no només ho permet, sinó que s'ha fet molts cops. En el fons em sembla normal que aquest opció fos a sobre la taula».

En la mateixa entrevista, el pilot de Pals assegurava haver parlat del tema amb Fernando Alonso: «En vaig parlar amb Fernando i em sembla normal que el meu cotxe fos l'objectiu, perquè si estudies els possibles candidats cap dels cotxes que fan tota la temporada vendrà el seu seient, perquè necessiten els punts. Entre els cotxes que fem només aquesta carrera, el millor és el meu i el següent és Conor Daly, amb Andretti, però aquest està patrocinat per les Forces Aèries Americanes, i era difícil que els interessés que el pilotés Alonso».