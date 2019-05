L'Olot estudia el futur dels onze jugadors que acaben contracte

Finalitza una temporada històrica per a l'Olot, però a les oficines del club no descansen. Toca fer valoracions de la campanya i començar a pensar en la vinent, en la qual el club ja ha assegurat que vol fer un pas endavant. «Fem un balanç molt bo de la temporada. El nostre objectiu principal era mantenir-nos, i així ha estat. A mitja temporada es va presentar l'opció de poder classificar-nos per a la Copa i també ho hem aconseguit; per tant, estem molt contents amb el rendiment de l'equip», valora el secretari tècnic, Sergi Raset.

Durant el transcurs de la temporada s'han anunciat renovacions com la del cos tècnic, format per Raúl Garrido i Kevin Martínez, o la de dos jugadors clau de l'equip, com Hèctor Simón i Albert Blázquez. A part d'ells, Alan Baró, Barnils, Lluís Aspar, Alfredo, Eloi Amagat i Pep Chavarría també tenen contracte. Per altra banda, Ginard, Pol Ballesté, Jordi Masó, Carles Mas, Pedro, Guzmán, Marc Mas, Jose Martínez, Xumetra i Cosme quedarien lliures aquest mes de juny si no renoven amb el club de La Garrotxa. Tot i això, Sergi Raset assegura que ja hi ha algunes negociacions avançades per a la renovació d'alguns d'aquests jugadors.

«Hi ha un parell de renovacions fetes que farem públiques aviat. Llavors, entre demà i dilluns estan convocats els jugadors de forma individual per valorar la seva situació i prendrem decisions sobre el seu futur», explica Raset.

Aquesta temporada hi ha hagut tres jugadors amb menys protagonisme que la resta: Marc Nierga, Jaume Pol i Oriol Pujadas. El davanter olotí va marxar al mercat d'hivern a l'Ebro i el mallorquí va finalitzar la seva cessió a l'Olot i va tornar al Mallorca per marxar cedit de nou a la Gimnástica de Torrelavega. Tot i això, el jove migcampista olotí, Pujadas, es va quedar al club i ha jugat 8 partits en total a bon nivell. De fet, el director esportiu de l'Olot assegura que compten amb ell per al curs vinent. «Volem renovar-lo. Ha jugat poc per la competència que hi havia a la seva posició, però estem molt contents amb el seu rendiment i ell també s'està esforçant per créixer i seguir amb nosaltres».

L'Olot ha tingut dos jugadors cedits aquest curs. El juvenil Joel Arumí va marxar a préstec a la Damm i encara té un any més de contracte, mentre que Guillem Sacrest, que ha estat cedit al Manlleu a Primera Catalana, finalitza contracte. «Hi ha possibilitat de renovar-lo. Al Manlleu encara els queda una jornada i quan acabi la temporada en parlarem. Ha estat una cessió poc profitosa perquè ha jugat menys del que volíem, així que haurem de seure i decidir què és el més òptim per a ell», assegura Sergi Raset, que anticipa que les pròximes setmanes seran mogudes a les oficines del club.