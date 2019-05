L'Spar Citylift Girona troba els recursos per acceptar el repte de disputar l'Eurolliga

Després de setmanes de feina intensa als despatxos, per tal de trobar els recursos econòmics necessaris, l'Spar Citylift Girona ha anunciat aquesta tarda que podrà assumir el repte de jugar la pròxima edició de l'Eurolliga. Cayetano Pérez, el president de l'Uni, ho ha confirmat amb un video difós pel club a les xarxes socials: "aconseguir aquest repte ha estat possible gràcies a la participació d'empreses privades. Els actuals patrocinadors ens han promès un sobreesforç i a més el teixit empresarial gironí també ens ha donat suport". També ha agraït el "sobreesforç" que faran les institucions, Ajuntament, Diputació i Generalitat, aportant recursos per tal que el club pugui assumir les despeses de competir al màxim torneig continental.

L'Uni ha anunciat que amb la participació a l'Eurolliga apujarà el carnet d'abonat 15 euros. A més s'ha marcat l'objectiu de trencar el sostre dels 2.000 afiliats per arribar als 2.200. "Sense el suport de l'afició res seria possible. Fontajau feia molt goig aquesta temporada", ha remarcat Cayetano Pérez. Tot i l'increment de preu, els aficionats a l'Uni podran gaudir de molts més partits, es calcula que uns 23, al pavelló de Fontajau, gaudint al màxim de la Lliga Femenina i de l'Eurolliga.

Aquesta serà la segona aventura de l'Spar Citylift Girona a la màxima competició continental. Hi va competir per primera vegada el curs 2015/16, el següent del seu primer títol de Lliga Femenina. L'Uni no va poder superar la primera fase ni classificar-se per l'Eurocup. Les últimes temporades el club de Fontajau s'havia inscrit a la segona competició continental, on aquest any ha arribat a semifinals. L'Eurolliga es juga en dos grups de vuit equips. Els quatre primers passen ronda, el cinquè i el sisè de cada grup passa a jugar el tram final d'Eurocup, i els dos darrers queden eliminats.