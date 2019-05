El València confirma el fitxatge de l'escorta de Bescanó Queralt Casas

La seva incorporació era un secret a veus des de feia setmanes, igual com la de la fins ara pivot de l'Spar Citylift Girona Julia Reisingerova, però ahir al matí el València va fer oficial el fitxatge de l'escorta de Bescanó Queralt Casas. La jugadora, formada al GEiEG i al Segle XXI barceloní, torna així a la Lliga espanyola després de passar per Turquia (Galatasaray), França (Nantes, Landes i Carolo) i Hongria (Sopron). Abans de marxar al Galatasaray, Casas havia jugat a Lliga Femenina- 1amb el Mann Filter de Saragossa i amb el desaparegut Rivas.

Aquesta última temporada, Casas l'havia començat al Carolo, però l'equip de Charleville-Mézières va rescindir-li el contracte en el marc d'una reestructuració de la plantilla. Pocs dies després, però, Roberto Íñiguez la va reclutar per al Sopron, un dels millors equips del bàsquet europeu, amb el qual Casas ha disputat la Final Four de l'Eurolliga a més de guanyar la Lliga i la Copa hongaresa. Amb fitxatges com Queralt Casas, la base Leticia Romero o l'encara no oficialitzat de Julia Reinsingerova i les renovacions del bloc d'aquest any (Gómez, Pina, Abalde, Tirera...), el València vol optar a plantar cara a l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida a la Lliga. Les valencianes també jugaran l'Eurocup.