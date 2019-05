Bartomeu ratifica que Valverde té tot el suport del club per continuar

El president del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va tornar a garantir ahir que l'entrenador del primer equip, Ernesto Valverde, compta amb tota la confiança de l'entitat, encara que va admetre també que això no evitarà «ser autocrític» dins el club. Amb motiu de la reunió de la junta directiva amb 201 senadors, dels mil que té l'òrgan del club, va subratllar del tècnic: «Confiem plenament en ell». Va animar els aficionats a bolcar-se per donar suport als jugadors a la final de la Copa del Rei de demà a Sevilla contra el València i va reflexionar així sobre el trofeu: «No podem desmerèixer el títol de Copa. Vostès, senadors, saben més que ningú valorar un títol, perquè no sempre ha estat així». «Després de la Copa podem seguir analitzant i treure conclusions. La junta directiva afronta els dos anys de mandat que ens queden amb la màxima força per l'experiència acumulada», va afegir.