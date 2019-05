L'Eurolliga torna a Fontajau

L'Spar Citylift Girona va guanyar la seva segona Lliga Femenina a principis de maig i tanca el mes amb un altre triomf, aquest aconseguit als despatxos: s'han aconseguit els recursos econòmics necessaris per poder disputar l'Eurolliga la temporada que ve, la qual cosa vol dir que Fontajau acollirà per segona vegada (l'Uni ja va disputar la màxima competició continental la temporada 2015-16) els millors equips de bàsquet femení d'Europa. El president Cayetano Pérez va confirmar-ho ahir al vespre a través d'un missatge penjat a les xarxes socials que de seguida es va estendre com l'escuma entre els aficionats. Inicialment s'havia parlat que per afrontar el repte d'anar a l'Eurolliga caldrien uns 200.000 euros més de pressupost, una xifra que no s'ha confirmat si és la que s'ha aconseguit, o si es supera aquesta quantitat.

«Han sigut dies de moltes reunions i entrevistes. Al final hem estat parlant amb Meritxell Budó, consellera de Presidència i portaveu; el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras; el president de la Diputació, Miquel Noguer; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el delegat d'esports, Josep Pujols, i hem arribat a una bona sintonia. Tenim la promesa que ens donaran suport per portar l'Uni a Europa», va detallar Cayetano, que també afegia que «aconseguir aquest repte ha estat possible gràcies a la participació de les empreses privades. Els actuals patrocinadors ens han promès un sobreesforç respecte al que actualment estaven fent. A més, el teixit empresarial gironí també ens ha donat suport i vol entrar en aquest projecte».

Jugar l'Eurolliga representarà un increment de 15 euros (aquest any en valia 60) en el preu de l'abonament de la propera temporada. I tot i aquest increment, a Fontajau estan convençuts que augmentaran la massa social, vist com n'està d'engrescada l'afició amb la possibilitat de seguir creixent ara que s'ha guanyat la Lliga per segona vegada. «Sense el suport de l'afició res no seria possible. Fontajau feia molt de goig, i aquesta temporada ens hem marcat el repte d'aconseguir els 2.200 abonats. Hem incrementat l'abonament en 15 euros, però per contra podran gaudir d'uns 23 partits i de la millor competició de bàsquet europea», apuntava el president.

L'Eurolliga es juga en dos grups de vuit equips. Al final de la primera lligueta, els quatre primers passen a les rondes eliminatòries, i el cinquè i el sisè continuen competint a l'Eurocup, la segona competició continental. El setè i el vuité són eliminats. Això és el que li va passar a l'Uni en el seu debut a l'Eurolliga el 2015, venint de guanyar el primer títol de Lliga Femenina. Aquella vegada les gironines van quedar integrades en un grup molt potent, amb Ekaterinburg, Nadezhda, Praga, Wisla Cracòvia, Bourges, Kayseri i Castors Braine. L'Uni va guanyar només quatre partits (un d'ells, històric, contra el Praga de Marta Xargay a Fontajau) i va quedar cuer.

Ara l'Spar Citylift vol afrontar el repte fent un salt de qualitat. Pere Puig té l'encàrrec de construir una plantilla de garanties per lluitar tant a la lliga espanyola com a Europa. Es farà un salt de qualitat respecte a l'equip d'aquest any amb tota l'ambició del món. Aquests darrers dies alguns aficionats s'havien neguitejat per l'allau de fitxatges que arribaven a València i a Salamanca, però ara serà el torn de Girona.



Reisingerova, a València

Precisament ahir, poc abans que l'Uni confirmés que anava a l'Eurolliga, el València feia públic el fitxatge de Julia Reisingerova, la pivot que va ser MVP de la final amb l'Spar Citylift Girona.