Xargay, Bahí, Casas i Palau es concentren amb Espanya pensant en l'Eurobasket

La selecció espanyola de bàsquet femení, amb Lucas Mondelo al capdavant de les 17 jugadores preseleccionades, va iniciar ahir el seu camí a l'Eurobasket de Letònia i Sèrbia amb una presentació en la qual el seleccionador va deixar clar que «l'ambició no es discuteix», tot i els continus èxits de l'equip durant els últims anys.

El president de la FEB, Jorge Garbajosa, i el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, van acompanyar la presentació de l'equip, celebrada a Madrid al laboratori d'inspiració i tecnològic THECUBE, on Mondelo va voler deixar clar que «el nostre objectiu és anar als Jocs Olímpics, però sabem que l'Europeu serà més difícil que el Preolímpic».

Les jugadores van anar desfilant de menor a major nombre d'internacionalitats, començant per la debutant Andrea Vilaró i seguint amb la gironina Georgina Bahi, Nogaye Lo, Maria Araújo, Maria Conde, Maria Pina, Tamara Abalde, la gironina Queralt Casas, Astou Ndour (que s'incorporarà més tard a la concentració), Cristina Ouviña, Leo Rodríguez, Laura Gil, la gironina Marta Xargay, Anna Cruz, Silvia Domínguez, Laura Nicholls i la base de l'Spar Citylift GironaLaia Palau, que ostenta el rècord amb 279 partits amb la selecció espanyola.

Laia Palau, que complirà 40 anys al setembre, tampoc va descartar la seva presència en els Jocs Olímpics de 2020 si aconsegueixen la classificació per a Tòquio. «Primer cal estar als Jocs totes, com a equip. Després tinc contracte amb l'Spar Citylift Girona, veurem com va la lliga, tindré les pertinents trucadetes de Lucas (Mondelo) i seguirem el mateix camí. No hi ha res precís. Tot el que faig és perquè em ve de gust fer-ho i m'encaixa. Si són uns Jocs, són uns Jocs», va reflexionar la jugadora catalana de l'Uni.