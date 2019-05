UE Llagostera: A 180 minuts de pujar a Segona B

Una sola temporada a Tercera Divisió haurà estat el Llagostera si aconsegueix tornar a Segona B en una eliminatòria contra el Portugalete que comença aquesta tarda al Municipal (18.00, en directe per Esport3) i que es resoldrà la setmena a l'estadi dels biscains, campions del grup basc de Tercera Divisió: «Jugar de nou un play-off suposa un premi molt gran a una temporada llarga i dura i tornar a ocupar un paper destacat al futbol català suposa un èxit gens fàcil d'aconseguir», destaca Oriol Alsina que, després del parantesi de l'any passat, ha tornat aquesta temporada a una banqueta amb la qual ja havia viscut set ascensos i al costat de la seva dona, la presidenta del club Isabel Tarragó, havia aconseguit la gesta de portar un equp de poble fins a la Lliga de futbol professional jugant dues temporades a Segona A.

Després de lluitar amb equips com Hospitalet, Horta, Prat o Sant Andreu, el Llagostera ha acabat campió del grup català de Tercera Divisió amb 83 punts, i ara es trobarà amb el Porgugalete, que ha fet números semblants en el grup basc (86 punts, superant així rivals com el Sesto o el filial de l'Alabè). «El Portugalete és un equip amb una combinació de jugadors joves i amb experiència, un equip al qual és molt difícil marcar-li gols, sobretot a casa seva, on pràcticament no n'ha encaixat», destaca Oriol Alsina sobre un Portugalete que «té dos extrems molt ràpids, un mig del camp molt complet, uns centrals que són atletes i un davanter molt desequilibrant».

Per al partit d'aquesta tarda, en què hi haurà la millor entrada de la temporada al Municipal, Alsina té les baixes d'Eric Jiménez per sanció i de David Bigas per lesió.

«Serà clau guanyar el partit, prefereixo una victòria, encara que marquin ells, que un empat a 0», assegura Oriol Alsina que, però, és conscient que l'eliminatòria té molts números d'acabar-se decidint la setmana vinent a l'estadi de La Florida de Portugalete, a tocar de Bilbao.