Un doblet cura tots els mals

Barça o València alçaran aquesta nit la Copa del Rei, que pot suposar un rècord si ho aconsegueix el primer, perquè serà la cinquena consecutiva, o arrodonir l'any del centenari del segon després de més d'una dècada sense guanyar un títol. La història d'amor que té el Barcelona amb la Copa (trenta títols en quaranta finals) arriba a aquest any amb els ànims al club no alineats, tant dins com fora de l'entitat, perquè de la mateixa manera que la directiva i el vestidor aposten cegament pel títol, no tots els seguidors van cap a la mateixa direcció després del decebedor adeu a la Lliga de Campions.

El club ja ha advertit que l'entrenador, Ernesto Valverde, compta amb tot el suport institucional, però s'ha reservat fer autocrítica passi el que passi avui. El tècnic, que també aspira al seu segon doblet, desitja més que ningú que el Barcelona aixequi el títol i, si pot ser, desenvolupant un futbol com fa tot just un any, quan l'equip català afrontava la final contra el Sevilla després de l'eliminació també a la Champions i va signar el millor partit de la temporada (5-0).

Aquesta vegada, el conjunt blaugrana es presenta més trist que la darrera vegada i amb una llarga llista de jugadors tocats i lesionats. Luis Suárez i Ousmane Dembélé estan descartats per problemes físics. Al mig del camp, Ernesto Valverde disposa de variants i caldrà veure qui juga entre Arthur, Coutinho i Arturo Vidal. A la porteria jugarà Cillessen, com ho ha fet tota la Copa, mentre que Ter Stegen està lesionat. Torna Semedo, recuperat, i pugnarà pel lateral dret amb Sergi Roberto.

De la seva banda, el València afronta la cita alliberat després d'haver aconseguit tancar en l'última jornada de Lliga la classificació per a la pròxima Champions, que era el principal objectiu del club aquesta campanya. El tècnic Marcelino García Toral podrà comptar amb Ezequiel Garay i Geoffrey Kondogbia. No hi serà Txerixev per una lesió al genoll.