El Citylift Girona guanya a Vic i surt del descens a falta d'un partit pel final de l'OK Lliga

El Girona ha guanyat a la pista del Vic (2-3), un rival directe per la permanència de l'OK Lliga. Els d'Enric Torner han començat dominant per 0-3 en la primera mitja hora de joc, però dos gols rivals molt ràpids han maquillat el marcador. El Girona rep en l'última jornada al Noia depenent d'ell mateix per salvar la categoria.

Per la seva banda, el Lloret ha golejat a la pista del Vendrell (1-5) i es jugarà la permanència a casa contra el Sant Cugat, ja descendit. Els d' Oriol Perarnau van sentenciar el partit amb menys de dos minuts quan, rondant la mitja hora de joc, es va passar de l'1-1 a l'1-4.

En l'últim partit, els lloretencs necessitaran guanyar i que Vic, Vendrell i Alcobendas -aquest últim en cas que demà no guanyin- no sumin els tres punts.