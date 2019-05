Leo Messi. L'argentí aposta obertament per la continuïtat d'Ernesto Valverde

Leo Messi, davanter del Barça, va comparèixer ahir en roda de premsa quatre anys després de l'última vegada i, entre d'altres coses, va assegurar que li agradaria que Ernesto Valverde continués la temporada vinent com a entrenador. «M'agradaria que seguís. L'any passat vam fer el doblet i va quedar tacat per l'eliminació. Aquest any ho podem repetir, amb una taca molt més gran. En dos anys s'han perdut dos partits que ens han marcat moltíssim. Més enllà, la resta ha sigut molt bona», va valorar. També va valorar el treball «impressionant» que ha dut a terme des que és al club i va deixar ben clar que Valverde «no té cap culpa» de l'eliminació a mans del Liverpool.