A l'Eurolliga, amb Èric Surís

Èric Surís és a Íscar (Valladolid) concentrat amb la selecció espanyola sub-20 que aquest estiu dirigirà en l'Europeu de la categoria a la República Txeca; i, a Girona, el director esportiu de l'Spar Citylift, Pere Puig, intenta fer encaixar les peces d'una plantilla que la temporada vinent haurà de competir contra els millors equips del bàsquet europeu. Un trencaclosques en què, en un dels seus vèrtexs, Puig hi situa la figura de Surís, que, si s'acaben de tancar els serrells d'una renovació que les dues parts veuen ben encarada, podria ser el protagonista d'una de les primeres notícies que l'Spar Citylift Girona llancés a la llum pública la setmana vinent, després que dijous a la tarda el club es decidís a apostar per l'Eurolliga. El club també té previst anunciar alguna de les primeres cares noves de la plantilla i llançar la campanya d'abonaments que dijous el president Cayetano Pérez ja va anunciar que arribaria amb un augment de només 15 euros per veure en directe tant els partits de Lliga com d'Eurolliga.

Guanyar la Lliga Femenina-1 és un aval per a qualsevol entrenador. Un èxit dels que poden obrir portes. I més, com ha estat el cas de Surís, després de proclamar-se campió superant un rival superior en pressupost i en profunditat de plantilla, Perfumerías Avenida, després de deixar enrere entrebancs com la marxa de la màxima anotadora de l'equip (Shay Muphy) o de la lesió de la pivot titular i jugadora més valorada (Nadia Colhado). Un èxit que ha posat Èric Surís a l'aparador del bàsquet europeu, on molts equips paguen als seus tècnics salaris més alts dels que cobraria mai un entrenador a Fontajau. Tres setmanes més tard del títol, les converses entre les dues parts estan a punt de desembocar en un acord que permetrà a Surís l'experiència d'entrenar l'equip de la seva ciutat a l'Eurolliga en la que serà la seva tercera temporada al capdavant de l'equip.

Un curs que, tant per a Surís com per a l'equip, arribarà amb el repte de competir a l'Eurolliga. Com a vigent campió de Lliga Femenina-1, l'Spar Citylift Girona serà un dels setze equips a la màxima competició europea. Si en la seva primera experiència a l'Eurolliga, la temporada 2015-2016, Fontajau va veure passar equips com Ekaterinburg, Praga o Bourges i jugadores com Diana Taurasi, Brittney Griner, Anne Wauters, Marta Xargay o la mateixa Laia Palau; el curs vinent l'espectacle no serà menor. Equips com Ekaterinburg, Dinamo de Kursk, Sopron, Perfumerías Avenida, Praga,Fenerbahce, Schio, Polkowice o dos vells coneguts d'aquesta temporada a l'Eurocup com el Montpeller i el Lió, que han disputat la final de la Lliga francesa amb victòria final per a les segones en el cinquè partit, seran al sorteig que es farà a Munic la primera setmana del mes de juliol.

De moment, i a l'espera dels primers moviments de la setmana vinent, l'Spar Citylift Girona compta amb Laia Palau, Núria Martínez, Helena Oma i Nadia Colhado, a banda de Rosó Buch, amb qui té un acord de renovació que encara no ha fet oficial. Pere Puig treballa des de fa moltes setmanes en la confecció de la plantilla, però la confirmació que s'assumeix el repte de jugar l'Eurolliga canvia una mica la situació. A l'Eurocup s'hi pot anar amb una plantila més curta, aquesta última temporada l'Uni ho va haver de fer per la lesió de Bea Sánchez, però en Eurolliga seria una temeritat perquè tots els partits seran contra rivals complicats. I la primera fase és molt llarga, amb 14 jornades.