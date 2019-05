El Barça encaixa una nova decepció perdent la Copa amb el València

El Barça volia treure's l'espina d'Anfield, però va pagar-ho car amb una nefasta primera part i el València va proclamar-se campió de la Copa del Rei. Un gol del francès Kevin Gameiro i un altre de Rodrigo Moreno al primer temps van valdre al València per fer-se amb el títol (1-2) en la final que va disputar-se a l'estadi Benito Villamarín. Els homes de Marcelino van demostrar una gran efectivitat amb el seu clàssic joc de sortir ràpid a la contra davant d'un Barça apagat i inofensiu que va mostrar les seves carències. El gol de Messi al minut 72 i la reacció de l'equip per aconseguir l'empat no van ser suficients i, en conseqüència, va trencar-se la ratxa de quatre Copes consecutives.

Els dos equips van plantar-se al Villamarín amb els ànims a priori ben diversos: el Barça, un clàssic de la competició i el rei absolut, arribava ferit i amb l'oblicació de refer-se d'una dolorosa eliminació a la Champions contra el Liverpool (4-0); i un València crescut, que va acabar quart a la Lliga i amb fam de sumar títols. Ambdós van presentar-se a Sevilla amb baixes. D'una banda, el conjunt blaugrana no podia comptar amb Luis Suárez ni Ousman Dembélé, entre d'altres; de l'altra, el che no tenia Denis Cheryshev. No obstant això, Ernesto Valverde –qüestionat per la derrota a Anfield– va recuperar als seus «tocats»: Semedo, Coutinho i Arthur Melo, els tres titulars.

El duel va iniciar-se tal com s'esperava, amb molta intensitat i el Barça com a amo i senyor de la pilota, encara que no va trobar les vies per superar un València molt ben ordenat, que va apostar-ho gairebé tot a sortir ràpid a la contra. I els valencianistes, molt fiables darrere davant dels intents inofensius del Barça, aviat van gaudir de la primera opció. Va ser als 5 minuts, quan Rodrigo va aprofitar una errada de Lenglet per driblar Cillessen. Gerard Piqué evitava el gol traient la pilota sota els pals.

Amb Messi baixant contantment al mig del camp i amb llibertat de moviments per fer-se amb la possessió i intentar de fer mal al rival, els de Valverde van continuar buscant el gol, però sense profunditat ni claredat d'idees. Mentrestant, el València va aprofitar-se de la situació per avançar-se al minut 21 amb un atac ràpid de Gayà. Per a més inri per al Barça, només deu minuts més tard, Rodrigo marcava el segon gol. Valverde va aprofitar el descans per fer canvis. No tenia més opció. Malcom va entrar per Semedo i Arturo Vidal per Arthur amb la intenció d'empènyer. Ho van fer amb més ganes i amb Messi més incisiu. L'astre argentí va demostrar que el 0-2 en contra li feia mal enviant un cacau que, amb l'ajuda de Lenglet, va entrar al pal. L'1-2 va donar més emoció en la recta final. El Barça veia factible la pròrroga i va buscar l'empat de totes les maneres possibles, a la desesperada, provocant dues contres del rival on Guedes va perdonar la sentència.