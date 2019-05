Hamilton brilla en un nou desastre de Ferrari a Mònaco i Saiz sortirà novè

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir ahir la pole position, segona de l'any en el Gran Premi de Mònaco, sisena prova de l'any, que se celebra al circuit urbà de Montecarlo. Va ser una sessió de qualificació marcada per un nou desatre de Ferrari, en el qual, el pilot local Charles Leclerc no va poder classificar-se per la Q3 i avui haurà de partir des de la quinzena posició. Mentrestant, l'altre pilot de l'escudaria italiana, Sebastian Vettel, es va haver de conformar amb la quarta posició. Per la seva banda, el madrileny Carlos Sainz (McLaran) va fer una brillant sessió i va aconseguir acabar novè.

D'aquesta manera, Hamilton aconsegueix la seva segona pole en el Principat, i liderarà una graella de sortida en la qual compartirà la primera fila amb el seu company d'equip, el finlandès Valtteri Bottas, al qui li va arrebatar el primer lloc en els últims segons. El finlandès es va quedar a tan sols 86 mil·lèsimes d'aconseguir la seva cuarta pole consecutiva. A més, el britànic va batre el rècord del circuit, deixant el crono en 1:10:166. Hamilton defensarà així la primera posició del Mundial, que ocupa amb un avantatge de set punts respecte Bottas.

En tercera posició sortirà el pilot de Red Bull Max Verstappen, però el seu temps va quedar gairebé a mig segon del de Hamilton. Per darrera d'ell ho faran Sebastian Vettel, Pierre Gasly (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (Renault), Daniil Kvyat (Toro Rosso) i Carlos Sainz.