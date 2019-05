Hamilton homenatja Niki Lauda amb un sofert triomf a Mònaco

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) s'ha endut aquest diumenge la victòria en la carrera del Gran Premi de Mònaco, la sisena prova del Mundial de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) ha protagonitzat una gran remuntada des de la novena a la sisena posició.

Amb la seva tercera victòria al Principat -després de les del 2008 i 2016-, el vigent campió s'aferma en el lideratge del mundial de pilots, després de resistir en les darreres voltes l'assetjament d'un Max Verstappen (Red Bull) que ha acabat segon però que ha patit una penalització de cinc segons que l'ha condemnat al quart lloc.

D'aquest fet se n'han beneficiat l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que ha acabat tercer però finalment ha pujat al segon calaix del podi, i el finlandès Valtteri Bottas (Mercedes), que sortia segon i ha hagut de conformar-se amb la tercera plaça.

"Ha estat la carrera més dura. He lluitat amb l'esperit d'en Niki. He intentat que se'n sentís orgullós, tots el trobem a faltar", ha assenyalat Hamilton tan bon punt ha baixat del monoplaça, i ha dedicat la victòria al pilot que va morir aquest dimarts i que ostentava el càrrec de president no executiu de l'escuderia Mercedes.