L'Escala torna a Primera Catalana

L'Escala ha aconseguit l'ascens a Primera Catalana, tot i començar la tarda per darrere del seu gran rival a la Lliga, el Bescanó, que ha perdut contra un Porqueres que no s'hi jugava res i repetirà la seva presència al play-off per segon any consecutiu. L'Escala no ha desaprofitat el regal i ha guanyat gràcies a un penal al tram final contra el Cassà (2-1).